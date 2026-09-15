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Manisalı sporcu Nurbade Büber, Avrupa şampiyonu oldu

Manisalı sporcu Nurbade Büber, Avrupa şampiyonu oldu
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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nurbade Büber, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 61 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Nurbade Büber, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 61 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Kulübün açıklamasına göre 8-13 Eylül tarihlerindeki organizasyona 26 ülkedeki 141 üniversiteden sporcular katıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden ikincilikle mezun olan Manisalı sporcu Nurbade Büber, kadınlar kumite takımı müsabakalarında da bronz madalyanın sahibi olarak Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: AA
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