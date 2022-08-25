Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa spor: Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu

Spor Haberleri

Manisa spor: Manisa BBSK'lı Zilan Ertem Dünya 3'ncüsü oldu

Manisa yerel spor haberine göre Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç judocusu Zilan Ertem yine önemli bir başarıya imza attı.

Ümitler Dünya Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediye spor'un genç judocusu Zilan Ertem yine önemli bir başarıya imza attı. Katıldığı şampiyonalarda adeta fırtına gibi esen Zilan Ertem, Ümitler Dünya Şampiyonası'nda da kürsüdeki yerini aldı. 40 kg'da Dünya 3'üncüsü olan Ertem, Manisa'ya madalyayla döndü.

Dünya Judo Federasyonu IJF'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Dünya Şampiyonası, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna şehrinde yapıldı. Şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediye spor'un judocusu, Zilan Ertem de milli forma için mücadele etti. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Zilan Ertem, 40 kg'da Dünya 3'üncüsü oldu. Manisa'ya madalyayla dönen genç yıldızı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediye spor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Genç sporcumuz Zilan Ertem, katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarda adından sıkça söz ettiriyor. Bosna Hersek'te yapılan spor organizasyonunda da milli formamızla önemli bir derece etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu yürekten kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title