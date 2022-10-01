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Manisa spor haberleri | Futbol tutkunu iş insanları, Salihli Belediyespor için güç birliği

Spor Haberleri

Manisa spor haberleri | Futbol tutkunu iş insanları, Salihli Belediyespor için güç birliği

Manisa haberlerine göre Salihli'de futbol için kenetlenip gönül birliği yaparak Bölgesel Amatör Ligde ilçeyi temsil eden şehrin takımına sahip çıkan futbol tutkunu iş insanları, Salihli Belediyespor için güç birliği yaptı.

Salihli'de futbol için kenetlenip gönül birliği yaparak Bölgesel Amatör Ligde ilçeyi temsil eden şehrin takımına sahip çıkan futbol tutkunu iş insanları, Salihli Belediyespor için güç birliği yaptı.

Salihli'nin futbolda yeniden özlenen günlere dönmesi için güç birliği yapan iş insanları, Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek Salihli Belediyespor 'u hak ettiği yere getirmek için neler yapacaklarını anlattı. Ziyarette, Başkan Zeki Kayda'ya isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi.

Futbol tutkunu iş insanları, Salihli'yi futbolda hak ettiği yerlere getirmek için bir araya gelip kenetlendiklerini dile getirip, özlenen Salihlispor için çalışmalara başladıklarını ifade ettiler.

Salihli'de futbol için güç birliği yapan iş insanlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede sporun gelişmesi ve başarılı sporcuların yetişmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Daima sporun ve sporcunun yanındayız. Elimizden gelen bütün imkanlarla amatör kulüplerimize ve sporcularımıza destek olacağız. Sizlere de başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Salihli Belediyespor Zeki Kayda Futbol Spor Haberler

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