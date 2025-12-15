Manisa sporunda Gülşah Durbay yası

MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede henüz 37 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Manisalılar gibi kentin spor kulüplerini de yasa boğdu. Manisa'nın merkez ilçesi olan Şehzadeler'i 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden beri yöneten Durbay, haziran ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kenti mateme soktu. Manisa'yı futbolda 1'inci Lig'de temsil eden Manisa FK, Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefat haberini büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli Gülşah Başkanımız'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Manisamız'a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kentin Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Manisa Basket, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kentine ve hemşehrilerine hizmet etmeyi ilke edinmiş, Manisa için özveriyle çalışmış ve önemli katkılar sunmuş bir isim olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hiçbir zaman unutulmayacak" mesajını yayınladı. Manisa futbolunun en köklü kulübü Manisaspor da, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Gülşah Başkan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Başımız sağ olsun" cümlelerini paylaştı.