Haberler

Manisa sporunda Gülşah Durbay yası

Manisa sporunda Gülşah Durbay yası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi gördüğü hastanede 37 yaşında hayatını kaybetti. Spor kulüpleri, Durbay'ın vefatından dolayı derin bir üzüntü yaşadı ve başsağlığı mesajları yayınladı.

MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kolon kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede henüz 37 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Manisalılar gibi kentin spor kulüplerini de yasa boğdu. Manisa'nın merkez ilçesi olan Şehzadeler'i 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden beri yöneten Durbay, haziran ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kenti mateme soktu. Manisa'yı futbolda 1'inci Lig'de temsil eden Manisa FK, Gülşah Durbay'ın vefatı sonrası, "Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefat haberini büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli Gülşah Başkanımız'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Manisamız'a başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kentin Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi Manisa Basket, "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kentine ve hemşehrilerine hizmet etmeyi ilke edinmiş, Manisa için özveriyle çalışmış ve önemli katkılar sunmuş bir isim olarak her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Manisa halkına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Hiçbir zaman unutulmayacak" mesajını yayınladı. Manisa futbolunun en köklü kulübü Manisaspor da, "Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyor, Gülşah Başkan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz. Başımız sağ olsun" cümlelerini paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı

İhraç edilen CHP'li delegeden skandal Gülşah Durbay paylaşımı
title