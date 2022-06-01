Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu - Haberler

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Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa oryantiring il karması Türkiye 4'üncüsü oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisa il karması Türkiye 4'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Manisa il karması Türkiye 4'üncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Manisa il karması, elde ettiği büyük başarıyla alkışlandı. Şampiyonada Manisa'yı temsil eden erkek sporcular takım halinde Türkiye 4'üncülüğünü elde etti. Ahmet Baran Dümenli, Cenker Yurtsever, Umut Bozbay, İsmail Kaan Elver, Batuhan Ayvaz Barut, Yiğit Berk Kurular, Muhammet Ali Koca, Süleyman Erkek, Kayra Mahir Temel ve Ahmet Çiftçi'den oluşan il takımı, 2.7 kilometrelik parkurda yarışmayı takım halinde başarıyla tamamladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, başarıda emeği geçen oryantiring il karması ekibini tebrik etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzincan gençlik Türkiye Manisa Spor Haberler

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