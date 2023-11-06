Manisa'nın Bölgesel Amatör Ligdeki Temsilcileri Haftayı 2 Galibiyet ve 1 Mağlubiyetle Kapattı

Manisa'nın Bölgesel Amatör Ligdeki (BAL) temsilcileri 4. hafta maçlarını tamamladı. 3 takımla ligde edilen Manisa temsilcileri haftayı 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta mücadele eden Manisa takımlarından Yıldızspor 45 FK ve Manisa 1965 Spor Kulübü haftayı galibiyetle kapatırken, Yunusemre Belediyespor ise haftayı mağlubiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup'ta Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, konuk ettiği Tavşanlı Tepecikspor'u 2-1 mağlup etti. Yıldızspor 45 FK 4 hafta sonunda lider TKİ Tavşanlı Linyitspor ile aynı puana sahip ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Zirvenin ortağı Yıldızspor 45 Futbol Kulübü 8 Kasım Çarşamba Günü deplasmanda saat 14.00' da İzmirspor'un konuğu olacak.

Manisa 1965 Spor Kulübü kendi evinde karşılaştığı Bilecik 1969 Spor Kulübünü 6-0 yenerek ligdeki 2. galibiyetini aldı. 4 haftada 7 puan toplayan Manisa 1965 Spor Kulübü ligde 5. sırada bulunuyor. Manisa 1965 Spor Kulübü ligin 5. haftasında 8 Kasım Çarşamba Günü Tire 2021 Futbol Kulübünün konuğu olacak.

Yunusemre Belediyespor deplasmanda karşılaştığı Tavşanlı Linyitspor 2-0 yenilirken, 4 hafta sonunda topladığı 1 puanla 15 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Yunusemre Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'in 5. haftasında 8 Kasım Çarşamba günü İzmir ekibi Alaçatıspor'u konuk edecek. - MANİSA