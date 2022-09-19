Manisa haberi... Salihli Emirspor, Sapmaz'a emanet

Manisa'nın Salihli ilçesinin köklü kulüplerinden Emirspor, yeni sezon öncesi deneyimli antrenör Yusuf Sapmaz'la anlaştı.

Bu sezon Manisa 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele edecek olan Salihli'nin köklü futbol kulüplerinden Emirspor, antrenör Yusuf Sapmaz'la sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Mustafa Yüksel, Salihli'de önemli bir geçmişe sahip olan Emirspor'un, yeni sezonda da adından sıkça söz ettireceğini söyledi. Yüksel "Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde takımımızı Salihli'nin deneyimli antrenörlerinden Yusuf Sapmaz'a emanet ettik. Kendisiyle başarılı bir sezon geçireceğimize olan inancımız tamdır" dedi.

Deneyimli antrenör Yusuf Sapmaz'da, yeni sezonda Emirspor'u çalıştıracak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. - MANİSA