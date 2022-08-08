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Manisa haberi... Manisa'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

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Manisa haberi... Manisa'da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı

Manisa spor haberi | MANİSA (İHA) – İl genelindeki her türlü spor müsabakalarının sağlıklı bir şekilde kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi için alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

MANİSA (İHA) – İl genelindeki her türlü spor müsabakalarının sağlıklı bir şekilde kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi için alınacak güvenlik tedbirlerinin görüşüldüğü İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı.

Şehzadeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve

kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından spor müsabakalarının güvenliğine ilişkin yapılan çalışmalar ile alınan tedbirlere ilişkin katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verildi.

Spor müsabakalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için müsabaka öncesi, esnası ve sonrasını kapsayan tüm tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin uygulamasında koordineli bir şekilde çalışılması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarının değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yaşar Karadeniz Selçuk Yıldırım Jandarma gençlik Spor Haberler

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