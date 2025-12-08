Manisa FK, Serikspor hazırlıklarına çarşamba günü başlayacak

Haberler

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 16. hafta maçında Vanspor FK'yı 2-1 mağlup ettikten sonra rejenerasyon antrenmanı yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig 16. hafta mücadelesinde evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 2-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, maçın ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Vanspor FK maçında görev alan oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken diğer oyuncular da ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, 10 Aralık Çarşamba günü toplanarak Trendyol 1. Lig 17. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Serikspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
