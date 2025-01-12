Manisa Futbol Kulübü, Ümraniyespor'u Ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Ümraniyespor'u konuk edecek. Müsabakayı hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Gültekin yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Mehmet Dura yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Akdağ olacak.

Öte yandan bu mücadelenin bilet satışları devam ediyor. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu olduğu belirtildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarlarımızın passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarlarımızın ise passolig kartlarının vizelerini yenilemesi önemle rica olunur. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlarımız, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan passolig gişelerinden tanımlayabilirler" denildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL - MANİSA