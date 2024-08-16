Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü, Sakaryaspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor'u Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk edecek. Maçın biletleri ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde 17 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonun ilk iç saha maçında taraftarların ve futbolseverlerin desteğini bekliyor. Manisa Futbol Kulübü ile Sakaryaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek. Karşılaşmada Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Şenol Bektaş ve Samet Özkul yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat.

Öte yandan Sakaryaspor maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; Kapalı Alt Tribün: 30 TL. Misafir Tribünü: 39 TL. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakaryaspor Trendyol Futbol manisa Spor Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama! AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024! Avrasya Tüneli geçiş ücreti kaç TL oldu? Avrasya Tüneli'ne zam geldi mi, ne kadar oldu? Cumartesi bankalar açık mı? 17 Ağustos Cumartesi bankalar açık mı 2024? Bankalar kaça kadar açık? Hamit Emrah Beriş kimdir? Çukurova Üniversitesi Rektörü Hamit Emrah Beriş kaç yaşında ve nereli? İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından ne paylaştı? Süleyman Özdemir kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektör Süleyman Özdemir kaç yaşında ve nereli? Mustafa Hatipler kimdir? Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler kaç yaşında, nereli? Ahmet Hacımüftüoğlu kimdir? Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında, nereli?
title