Manisa FK, Sakaryaspor'u 5-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Saim - Yunus Emre Köse, Ada, Ahmet (Dk. 46 Emre Akboğa), Umut Erdem (Dk. 46 Umut Can Aslan), Kubilay, Yunus Emre Dursun, Muhammed Kiprit (Dk. 66 Batuhan), Adekanye (Dk. 67 Osman), Vargas, Diony (Dk.

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Oğuzhan Gökçen, Selim Şenöz, Çağrı Yıldırım

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Saim - Yunus Emre Köse, Ada, Ahmet (Dk. 46 Emre Akboğa), Umut Erdem (Dk. 46 Umut Can Aslan), Kubilay, Yunus Emre Dursun, Muhammed Kiprit (Dk. 66 Batuhan), Adekanye (Dk. 67 Osman), Vargas, Diony (Dk. 84 Oğuzhan)

SAKARYASPOR: Ataberk - Erdem (Dk. 46 Doğukan), Özgür (Dk. 78 Yusuf), Arif, Haydar, Alparslan (Dk. 71 Miraç), Selim, Kerem (Dk. 59 Abdülsamed), Yunus (Dk. 59 Emirhan), Eren, Poyraz

GOLLER: Dk. 13, Dk. 26 Adekanye, Dk. 49 (Pen.), Dk. 54, Dk. 57 Diony (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Batuhan (Manisa FK), Özgür, Poyraz, Selim (Sakaryaspor)

1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında iddiasız kalan Manisa Futbol Kulübü evinde küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'u 5-0 mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da attığı 3 golle maçtan 5-0 galip ayrıldı. Ligi 55 puanla bitiren siyah-beyazlıların gollerini Diony (3) ve Adekanye (2) attı.

13'üncü dakikada orta alandan gelişen atakta topla buluşan Muhammed Kiprit, topu ceza sahasına hareketlenen Diony ile buluşturdu. Diony'nin karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top kaleciden sekerek Adekanye'nin önünde kaldı. Adekanye rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

26'ncı dakikada orta alandan geliştirilen atakta topla buluşan Muhammed pasını ceza yayının önünde bulunan Diony'e aktardı. Diony'nin pasında ceza sahası sağ iç koridorunda topla buluşan Adekanye uzak köşeye attığı vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.

İlk yarı 2-0 bitti.

47'nci dakikada Vargas'ın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Diony, Özgür'ün müdahalesiyle yere düştü. Hakem Oğuzhan Gökçen penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi ardından karar değişmedi. 49'uncu dakika penaltıda topun arkasına geçen Diony, panenka vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0.

54'üncü dakikada Muhammed Kiprit orta alandan taşıdığı topu Diony ile paslaştı. Diony ceza yayı üstünden sağ ayağıyla sağ köşeye yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 4-0. 57'nci dakikada Manisa FK'da, sağ kanatta topla buluşan Muhammed Kiprit, son çizgiye inerek penaltı noktasına yerden sert bir top gönderdi. Penaltı noktasının solunda topla buluşan Diony, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu filelere gönderip kendisinin 3'üncü takımının 5'inci golünü attı: 5-0.

Maç bu skorla sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
