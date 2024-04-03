Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Levent Devrim oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Levent Devrim oldu. İmza töreninde konuşan Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Manisa Futbol Kulübü sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı Teknik Direktör Levent Devrim için imza töreni gerçekleştirdi. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Mevlüt Aktan katıldı. İmza töreninde konuşan Teknik Direktör Levent Devrim, "Manisa Futbol Kulübü benim yuvam. Burada çok güzel başarılar, çok güzel zamanlar geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır. Her şey çok güzel olacak bundan emin olsunlar" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktan: "Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir"

Levent Devrim'e görevinde başarılar dileyen Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan ise, "Levent Devrim bu kulüp için önemli ve değerli bir isim. Birlikte çok önemli işler yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu sürecin sabırla üstesinden geleceğiz. Manisa Futbol Kulübü olarak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için çok çalışacağız. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum" dedi.

Devrim daha önce 2017-2019 yılları arasında o zaman ismi Manisa BBSK olan kulüpte 2019-2020 yılları ve 2022 yılında da teknik direktör olarak görev yapmıştı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Levent Devrim Trendyol Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor-Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı! Kim, ne ceza aldı? 4 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı? İmamoğlu mazbatasını alırken ne dedi? Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi? Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title