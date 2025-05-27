Manisa Futbol Kulübü'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Başladı
Teknik Direktör Taner Taşkın, Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sezondaki transfer stratejisini açıkladı. Takımın ligde kalmasında büyük rol oynayan oyunculara teşekkür eden Taşkın, sabırlı ve özenli bir yaklaşım benimseyeceklerini belirtti. Hedef, genç ve dinamik bir kadro ile Manisalılara gurur verecek bir futbol kültürü oluşturmak.
Transferde aceleci davranmayacaklarını belirten Taşkın, "İlk önce takım içindeki bize uygun oyunculardan iyi bir iskelet kadro oluşturmak istiyoruz. Daha sonra takımımıza ve şehrimizin ruhuna uygun oyuncular transfer etmeyi planlıyoruz. Oyuncu seçim kriterlerimiz de genç, dinamik ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla birlikte olacak. Şehrimize yakışan bir futbol kültürü ile yeni sezona hazırlık yapmak istiyoruz. En önemli kriterlerimizden biri de başarıya aç oyuncular ile hedefe gidecek bir takım yaratmak. Bu konuda sabırlı ve özenli davranmak istiyoruz. Manisalılara ve taraftarlarımıza güzel futbol ve gurur duyacakları bir takım izlettirmek en büyük hedefimiz" dedi.