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Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor'dan Yusuf Talum'u transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig ekibi İnegölspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum'u transfer etti. Talum, Manisa Futbol Kulübü'nde kariyerine devam etmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig takımı İnegölspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum'u renklerine bağladı.

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde İnegölspor'dan 22 yaşındaki sağ bek oyuncusu Yusuf Talum ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Talum, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Kariyerim ve hayallerim için en doğru yerdeyim. Çok çalışıp takımıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Futbola Göztepe altyapısında başlayan Yusuf, Menemen FK, Tarsus İdman Yurdu ve GMG Kastamonuspor takımlarında forma giydi. 2023-2024 sezonunda İnegölspor'a transfer olan Yusuf Talum, 30 maçta görev aldı.

Kariyerinde 98 resmi maça çıkan genç sağ bek, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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