Manisa Futbol Kulübü İlk 4 Haftada Zirveye Yükseldi

Manisa Futbol Kulübü ilk 2 yılında büyük umutlarla başlayıp umduğunu bulamadığı 1'inci Lig'e bu sezon müthiş bir giriş yaptı. Ligdeki ilk 2 sezonunda Play-Off'a kalamayan Manisa, bu yıl ise ilk 4 haftada zirveye damga vurdu. Sezon başında teknik direktörlük görevine daha önce İstanbulspor'u Süper Lig'e çıkaran Osman Zeki Korkmaz'ı getirip kadrosunu önemli oranda değiştiren siyah-beyazlı ekip, maratonun ilk haftalarında kafalardaki soru işaretlerini sildi. İlk 4 haftada namağlup 3 galibiyet, 1 beraberlik alırken 10 puan toplayan Manisa FK, puan tablosunda 4'te 4 yapan Eyüpspor'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Attığı 8 golle 10 gol bulan Eyüpspor'dan sonra en golcü takım olan Manisa ekibi kalesinde ise yalnız 1 gol görerek alkış aldı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen tecrübeli file bekçisi Alperen kalesinde güven verirken, yeni transferlerden Brezilyalı santrfor Lima da 3 golle skor yükünü çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor