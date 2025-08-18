Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor Maçının Ardından Rejenerasyon Antrenmanı Yaptı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2. hafta maçında evinde karşılaştığı Hatayspor maçının ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 2. hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'u Kadir Kaan Yurdakul ve Muhammet Enes Kiprit'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, Hatayspor maçının ardından günü rejenerasyon antrenmanıyla tamamladı. Teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Hatayspor karşısında süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

19 Ağustos Salı gününü izinli geçirecek olan Manisa Futbol Kulübü, 20 Ağustos Çarşamba günü toplanarak Trendyol 1. Lig 3. hafta mücadelesi olan İstanbulspor maçı hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA