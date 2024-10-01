Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular kuvvet çalışması yapıyor.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Manisa FK, mücadelenin hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde gerçekleşen antrenmanla devam etti. Salonda kuvvet çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA