Manisa Futbol Kulübü, Furkan Mehmet Doğan'ı kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, genç sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı 1 yıllığına kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bonservisi Pendikspor'da bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Doğan ile kiralık sözleşme imzalandı.

İmza töreninde konuşan yeni transfer Doğan, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok çalışarak başarılı olmak istiyorum. Takımımla birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Manisa FK İdari Direktörü Nderim Nexhipi de yeni transfer Doğan'a başarı dileklerini iletti.