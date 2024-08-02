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Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Alperen Uysal'ı transfer etti

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1'inci Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transfer atağına geçen Manisa Futbol Kulübü, eski kalecisi Alperen Uysal'ı takıma geri döndürdü. Siyah-beyazlı ekip, şimdiye kadar 5 transfer yaparken, 30 yaşındaki file bekçisiyle de söz kesti.

1'inci Lig'de sezonun başlamasına 1 hafta kala transferde atağa kalkıp İspanyol 10 numara Dani Ramirez ve Nijeryalı kanat oyuncusu Bede Osuji'yle sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü eski kalecisi Alperen Uysal'ı da yuvaya döndürüyor. Şimdiye kadar 5 transfer yapan siyah-beyazlı ekibin 30 yaşındaki file bekçisiyle söz kestiği öğrenildi. Geçen sezon ilk yarıda ve ikinci yarının başında 21 maçta Manisa FK kalesini koruyan, ardından ara transferin sonunda Şanlıurfaspor'a giden kaleci imza atacak. Manisa FK'da sezon öncesi Bolu kampı da sona erdi. Manisa ekibi pazartesi gününden itibaren tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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