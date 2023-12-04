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Manisa Futbol Kulübü Ege Derbisinde Altay'ı 3-0 Mağlup Etti

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Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig'de Altay'ı 3-0 yenerek kötü gidişatını durdurdu. Teknik direktör Osman Özköylü, galibiyetin önemine vurgu yaparak takımın daha iyi hazırlanması gerektiğini belirtti.

MANİSA,

1'inci Lig'de Ege derbisinde evinde Altay'ı 3-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı. Son olarak 4'üncü haftada Tuzlaspor'u iç sahada 4-0 yenip ardından 9 maçta 5 yenilgi ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlılar, renktaşı Altay'ı yenerek kötü gidişatını durdurdu. Takımının başında ilk galibiyet sevincisini yaşayan teknik direktör Osman Özköylü, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti" değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle 9 haftadır kazanamamanın oyuncuların ve teknik heyetin üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Osman Özköylü, "Bu nedenle saha içinde gerginlik yaşandı, arka arkaya gelen puan kayıpları oyuncularım üzerinde zihinsel depreme neden olmuştu. Maçı çok erken koparabilirdik ama maçı bir an önce kazanma hırsıyla tercihlerde hata yapılabiliyor. Bizim için çok önemli bir galibiyet, kötü gidişi durdurma adına çok değerli bir 3 puandı. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. 9 haftadır üzülüyoruz. Önümüzdeki sürece çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Perşembe günü Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u konuk edecek Manisa FK ligde Adanaspor'u da evinde ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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