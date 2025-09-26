Haberler

Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK Karşısında Galibiyet Peşinde

Manisa Futbol Kulübü, Bodrum FK Karşısında Galibiyet Peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 8. haftasında evinde Bodrum FK ile karşılaşacak. Biletler satışa sunuldu. Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar, maçı ücretsiz izleyebilecek.

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, pazar günü evinde oynayacakları Bodrum FK karşılaşmasından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü, 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Deplasmandan Bandırmaspor galibiyeti ile dönen siyah-beyazlılar, haftayı galibiyetle kapatmak istiyor. Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın yöneteceği mücadelede Akbaş'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Abdulbaki Ayyıldız olacak.

Biletler satışa çıktı

Manisa FK - Bodrum FK mücadelesinin biletleri de satışa çıktı. Taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr adresinden ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar, her iç saha maçlarında olduğu gibi Bodrum FK mücadelesini de ücretsiz takip edebilecek. Ücretsiz biletler maç günü Passolig gişelerinden tanımlanabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının Kapalı Alt Tribün için 45 TL, Misafir Tribünü için ise 45 TL olarak belirlendiği öğrenildi.

Kupadaki rakip Muğlaspor oldu

Manisa FK'nın, Ziraat Türkiye Kupası 3. turundaki rakibi de belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde siyah-beyazlılar, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor ile eşleşti. Karşılaşma, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin kesin günü ve saati ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
CHP Güsel Tekin dahil 6 ismi partiden ihraç etti

CHP'de beklenen son! Gürsel Tekin dahil 6 ismin bileti kesildi
Netanyahu, BM'de kürsüye 'Düşman ülkeler' haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz

Kürsüye "Düşman ülkeler" haritasıyla çıktı! İçlerinden biri sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'de hayal kırıklığıydı! Yeni takımında kral oldu
Gülden Coni cinayetinde katilin aldığı cezaya tepki yağıyor

Savunması hakimi bile şok etmişti, aldığı cezaya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.