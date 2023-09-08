Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Uysal'a Teşekkür Etti

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, altyapıdan yetişen ve Aliağa FK'ya transfer olan Mehmet Uysal'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, altyapıdan yetişerek uzun yıllar siyah-beyazlı formayı terleten ve Aliağa FK'ya transfer olan forvet oyuncusu Mehmet Uysal'a emeklerinden dolayı teşekkür ederek vedalaştı.

Manisa Futbol Kulübü altyapısından yetişen Mehmet Uysal'ın, Aliağa Futbol Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlandı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, 23 yaşındaki futbolcu Mehmet Uysal'ı makamında ağırlayarak kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Aktan, forvet oyuncusu Mehmet Uysal'a kulübün ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim ederek bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi. - MANİSA