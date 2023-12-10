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Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor ile berabere kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- Manisa FK - Adanaspor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımını teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Çok iyi oynadığımız bir maçtı. Oynadığımız oyuna göre galip gelmemiz gerekiyordu. Maalesef berabere kaldık. Beklentimiz kendi sahamızda oynadığımız bu maçta üst sıralara çıkabilmek adına bu maçı kazanmaktı. Oyunun genelinde baktığımızda daha çok topla oynayan, oyunu domine eden, çok daha fazla hücum yapan takım bizdik. İyi hücumlar yaptık ve pozisyonlara girdik. Golü atamadığımız için oyun içinde istediğimiz düzen ikinci yarıda bozuldu. Sebebi de ilk yarının son dakikalarında yediğimiz çok basit bir goldü. Maçın geneline baktığınızda Adanaspor'un son dakikalardaki 2 tane yan toptan oluşan karambol dışında pozisyonu yok ama 10 kişi kaldıktan sonra ister istemez sayısal eksiklik rakibe avantaj sağlıyor. Maçın genelinde oyuncularımız müthiş mücadele ettiler. Kazanmayı çok istediler. 10 kişi iken bile maçı kazanabilirdik. Final vuruşlarındaki beceri eksikliğimiz kazanmamızı engelledi. Son dakikalarda şanslıydık da özellikle son dakikalarda karambolde Adanaspor'un direkten dönen bir topu vardı. Maçı da kaybedebilirdik. Her şeye rağmen oynadığımız oyunun en azından karşılığını 1 puanla aldık. Bu maçta 2 puan ve çok önemli 3 oyuncumuzu kaybettik. Bunun telafisini nasıl yapacağımızı önümüzdeki hafta daha çok düşünmemiz gerekiyor. Bugünkü oyundan ve oyuncuların gayretinden son derece memnunum" diye konuştu.

Mustafa Kaplan: "Oynadığımız oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı"

Kazanabilecekleri bir maç olmasına rağmen paylaşım hatası sebebiyle 3 puanı kaybettiklerini dile getiren Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Kazanabileceğimiz bir maçtı. Oynadığımız oyunun karşılığı 3 puan olması gerekiyordu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha da umutlandık ancak bir duran topta yaptığımız paylaşım hatasıyla kalemizde gol gördük. Biz Adanaspor olarak şurada oynadığımız oyunla 3 puan alıp gidebilseydik çok farklı şeyler konuşabilirdik. Bu ligin bana göre 3. bölgesi en iyi olan takımla oynadık. Çok etkili ve çabuk oyuncuları var. İlk yarıyı iyi kapattık golü de bulduk. Yaptığımız paylaşım hatası bizi 3 puandan etti. Ben oynayan arkadaşlarımızı kutluyorum. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçları da iyi skorlarla kapatıp devre arasına girmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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