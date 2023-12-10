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Manisa Futbol Kulübü, Adanaspor ile berabere kaldı

10 Aralık 2023 15:35 Son Güncelleme: 15:37 Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve kırmızı kart detayları da yer aldı.