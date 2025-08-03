Manisa Futbol Kulübü, 8 Yeni Transferini Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi 8 futbolcuyla anlaşma sağladığını açıkladı. İmza törenleri ise önümüzdeki günlerde düzenlenecek.

1'inci Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor'a konuk olacak Manisa Futbol Kulübü transferde daha önce anlaşmaya vardığı 8 ismin imzasını resmen duyurdu. Daha önce oyuncuları kadroya katıp antrenmanlara çıkarmasına rağmen transferle ilgili hiçbir açıklama yapmayan Manisa ekibi imza törenlerinin önümüzdeki günlerde düzenleneceğini açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında, "Manisa Futbol Kulübümüz, dış transferde Bekir Yılmaz, Eray Ataseven, Fırat İnal, Vedat Karakuş, Burak Süleyman, Jonathan Lindseth, Lois Diony ve Bobby Adekanye ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferlerimizin imza töreni önümüzdeki günlerde düzenlenecektir. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı. Tecrübeli futbolcular Bekir ve Eray, geçen Manisa Süper Amatör'de şampiyon olan Manisaspor'da forma giydikten sonra profesyonel lige dönmüştü. Manisa FK lig öncesi son provada Göztepe'ye 6-0 yenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da denizden servet çıkacak! Valilik ihaleye çıkıyor

İstanbul'da denizden servet çıkacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.