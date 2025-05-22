Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 Sezonu İçin Ulusal Kulüp Lisansı Aldı

TFF 1'inci Lig'de son haftada deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenip kümede tutunmayı başaran Manisa Futbol Kulübü, 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasında yer aldı. Yapılan resmi açıklamada, "TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, futbol sosyal sorumluluk ve mali kriterler yönünden inceledi ve 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Manisa Futbol Kulübümüz, her sezon olduğu gibi 2025-2026 sezonu için Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler arasındaki yerini aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor