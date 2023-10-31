Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor'u 3-0 mağlup etti
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Manisa FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında evinde Pazarspor'u 3-0 yenerek tur atladı.
Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mücahit Değermenci, Çağrı Yıldırım
MANİSA FK: Samet - Bedirhan, Mert, Domgjonas, Furkan (Dk. 70 Tugay), Tabla (Dk. 70 Diallo), Bekir, Kazım (Dk. 64 Yunus), Kerim (Dk. 83 Emre), Doğukan, Muhammed Enes, Kiprit (Dk. 83 Topalli)
PAZARSPOR: Halil - Emircan, Şeyhmus, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Vehbi, Esat (Dk. 69 Alperen), Göktuğ, Yavuz (Dk. 69 Muhammet Emre Kalkan), Ahmet (Dk. 63 Abdurrahman), Efe (89 Berk), Talha (Dk. 46 Semih)
GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 30 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 79 Domgjonas ( Manisa FK)
SARI KARTLAR: Muhammet Emre Kalkan ( Pazarspor )
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında Manisa FK sahasında Pazarspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
9'uncu dakikada Pazarspor'da Göktuğ'un kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde topa yükselen Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nun kafa vuruşunu kaleci Samet son anda çeldi.
18'inci dakikada Tabla, sol çaprazdan rakiplerini geçerek ceza sahasına girip yerden içeri çevirdi. Altıpas içerisinde topa dokunan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlara gönderdi: 1-0.
30'uncu dakikada Manisa FK farkı 2'ye çıkarttı. Mert'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Enes Kiprit, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
79'uncu dakikada Manisa FK bir gol daha buldu. Kerim'in kullandığı kornerde Domgjonas'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.