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Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 ile Geçti

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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri, verdikleri mücadele ve takım durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

- Manisa FK - Yeni Malatyaspor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getiren Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Gerçekten çok güzel bir 5 hafta geçirdik ve bu 5 haftanın içerisinde iyi bir oyun oynayarak geldiğimiz bir nokta var. Amacımız zaten bunu lig boyunca devam ettirebilmek. Biz skorlardan ve sonuçlardan bağımsız, ortaya güzel bir oyun koymak ve seyircilere, futbolseverlere güzel bir futbol izletmek istedik. Nitekim de 5 haftada bunu yaptık. Şimdi bu maçta tabii maç önü konuşulduğunda rakibin durumu, ondan sonra yaşadıkları ve buraya geliş hikayeleri biraz daha farklı. Bu tür maçların konsantresi biraz zor olur fakat oyuncu grubun bunu çok iyi yaptı. Maç önünde de gerçekten çok iyi konsantrelerdi. Oyunun tamamında çok iyi oynayarak güzel bir galibiyet aldık. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Bir tanesi bittikten sonra yenisi başlıyor. Bu çok daha değerli. Bu süreci de eğer ki böyle geçirebilirsek bizim için çok mutluluk verici olacak" dedi.

Çok zor şartlar altında mücadele ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Derviş Deniz, "Bu oyunculara, bu gruba mücadele anlamında saygı duyulması lazım Sahada bakıyoruz çok sert bir mücadele var. Hakem hiç müdahale etmiyor, sadece izliyor. Devamında rakip hiç acımadan sert oyununa devam ediyor ve sonuçta çocuklarımızı sindirmeye çalışıyorlar sahanın içinde. Bu takımın ne şartlarda buraya geldiği, ne şartlarda mücadele ettiği ortada. Maç maç üstüne koyarak gidiyoruz. Bugünkü mücadeleye baktığımız zaman çocuklarımız hakikaten iyi mücadele ettiler ama sadece mücadeleyle olmuyor. Sahaya bir takım bir şeyler de koymak lazım teknik anlamda, fizik anlamında. Bu anlamda biraz yetersizdik. Yoksa mücadelemizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manisa FK, Yeni Malatyaspor'u 5-1 ile Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖNDER AYDIN - Spor

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