Manisa FK, Yasin Güreler'in sözleşmesini uzattı
Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, sezon sonu sözleşmesi biten savunma oyuncusu Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncumuz Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yasin Güreler'e Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Cengiz Kılınçaslan