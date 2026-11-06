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Manisa FK, yarın deplasmanda Keçiörengücü'ne 13.30'da konuk olacak

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Manisa FK, yarın deplasmanda Keçiörengücü'ne 13.30'da konuk olacak
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Evinde Batman Petrolspor'u 2-1 yenerek 10 maçlık kazanamama serisini sonlandıran Manisa FK, yarın deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Aktepe Stadı'nda 13.30'da başlayacak maçta 13 puanlı Manisa FK, 20 puanla Play-Off hattındaki rakibine konuk olacak.

1'İNCİ Lig'de geçen hafta evinde Batman Petrolspor'u 2-1 yenip 10 maçlık kazanamama serisini sonlandıran ve düşme potasından çıkan Manisa Futbol Kulübü, yarın deplasmanda Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.

Aktepe Stadı'nda Yusuf Ziya Gündüz'ün düdük çalacağı karşılaşma 13.30'da başlayacak. Ligde oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan Manisa FK 13 puan topladı. Ankara Keçiörengücü ise 13 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puanı hanesine yazdırıp Play-Off hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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