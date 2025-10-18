Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Benhur'un sağ kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak Eren'e de çarparak filelere gitti. Yapılan VAR incelemesinde gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53. dakikada Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Crociata'nın ceza sahası önüne yerden pasında topu kontrol eden Rodriguez'in ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Gürcan Hasova, Eyup Özer, Orhun Aydın Duran

Manisa FK: Vedat, Ayberk (Umut dk. 82), Bartu, Herelle, Yusuf, Cissokho, Toure (Burak dk. 46), Kadir (Muhammed Enes dk. 61), Benrahou (Adakanye dk. 82), Lindseth, Diony

Yedekler: Samet, Osman, Emre, Yunus Emre, Fırat, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Sylla dk. 87), Crociata (Murat Cem dk. 83), Rodriguez (İlkan dk. 83), Mustafa Fettahoğlu (Sefa dk. 74), Eren (Hüsamettin dk. 87)

Yedekler: Erkan, Ali, Murat Cem, Adem Eren, Cengizhan, Emre

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Diony (dk. 53) (Manisa FK), Rodriguez (dk. 63) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Toure, Kadir, Yusuf, Ayberk, Herelle (Manisa FK), Baiye, Rodriguez (Erzurumspor FK) - MANİSA