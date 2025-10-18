Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK ile oynadığı maçta 1-1'lik beraberlik elde etti. İlk yarıda iptal edilen bir golle başlayan karşılaşmada, Manisa FK'nın Diony'in golüyle öne geçmesine rağmen, Erzurumspor FK, Rodriguez'in attığı golle eşitliği sağladı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
21. dakikada Benhur'un sağ kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak Eren'e de çarparak filelere gitti. Yapılan VAR incelemesinde gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
53. dakikada Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
63. dakikada Crociata'nın ceza sahası önüne yerden pasında topu kontrol eden Rodriguez'in ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Gürcan Hasova, Eyup Özer, Orhun Aydın Duran
Manisa FK: Vedat, Ayberk (Umut dk. 82), Bartu, Herelle, Yusuf, Cissokho, Toure (Burak dk. 46), Kadir (Muhammed Enes dk. 61), Benrahou (Adakanye dk. 82), Lindseth, Diony
Yedekler: Samet, Osman, Emre, Yunus Emre, Fırat, Bekir
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Sylla dk. 87), Crociata (Murat Cem dk. 83), Rodriguez (İlkan dk. 83), Mustafa Fettahoğlu (Sefa dk. 74), Eren (Hüsamettin dk. 87)
Yedekler: Erkan, Ali, Murat Cem, Adem Eren, Cengizhan, Emre
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Diony (dk. 53) (Manisa FK), Rodriguez (dk. 63) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Toure, Kadir, Yusuf, Ayberk, Herelle (Manisa FK), Baiye, Rodriguez (Erzurumspor FK) - MANİSA