Haberler

Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Berabere Kaldı

Manisa FK ve Erzurumspor FK 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK ile oynadığı maçta 1-1'lik beraberlik elde etti. İlk yarıda iptal edilen bir golle başlayan karşılaşmada, Manisa FK'nın Diony'in golüyle öne geçmesine rağmen, Erzurumspor FK, Rodriguez'in attığı golle eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK sahasında karşılaştığı Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Benhur'un sağ kanattan yerden ortaladığı topa kale önünde Mustafa Fettahoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak Eren'e de çarparak filelere gitti. Yapılan VAR incelemesinde gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

53. dakikada Orhan'ın kendi yarı alanında yaptığı pas hatasında araya giren Lindseth'in ara pasıyla topla buluşan Diony'nin ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Crociata'nın ceza sahası önüne yerden pasında topu kontrol eden Rodriguez'in ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Gürcan Hasova, Eyup Özer, Orhun Aydın Duran

Manisa FK: Vedat, Ayberk (Umut dk. 82), Bartu, Herelle, Yusuf, Cissokho, Toure (Burak dk. 46), Kadir (Muhammed Enes dk. 61), Benrahou (Adakanye dk. 82), Lindseth, Diony

Yedekler: Samet, Osman, Emre, Yunus Emre, Fırat, Bekir

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Sylla dk. 87), Crociata (Murat Cem dk. 83), Rodriguez (İlkan dk. 83), Mustafa Fettahoğlu (Sefa dk. 74), Eren (Hüsamettin dk. 87)

Yedekler: Erkan, Ali, Murat Cem, Adem Eren, Cengizhan, Emre

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Diony (dk. 53) (Manisa FK), Rodriguez (dk. 63) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Toure, Kadir, Yusuf, Ayberk, Herelle (Manisa FK), Baiye, Rodriguez (Erzurumspor FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.