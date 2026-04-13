Haberler

Manisa FK, Vanspor'u deplasmanda mağlup ederek play-off umutlarını tazeledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, TRENDYOL 1'inci Lig'de Vanspor'u deplasmanda 1-0 yenerek play-off zaferi için umutlarını devam ettirdi. Teknik direktör Ahmet Pektaş, savunma performanslarının başarılı olduğunu ve galibiyeti yeni doğan kızı için armağan ettiğini açıkladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de deplasmanda Vanspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü 2'de 2 yapıp normal sezonun bitimine 3 maç kala play-off ümitlerini tazeledi. Hafta içinde Pendikspor'u evinde 2-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar 49 puanla, 54 puana sahip 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü'nü 5 puan geriden takibini sürdürdü. Haftayı 10'uncu sırada tamamlayan Manisa FK'da teknik direktör Ahmet Pektaş iyi bir savunmayla Van deplasmanında kazandıklarını dile getirdi.

YENİ DOĞAN KIZINA ARMAĞAN

Rakibin kendilerine göre daha fazla pozisyon ürettiğini dile getiren Pektaş, "Biz savunma anlayışımızı daha doğru oluşturduk. 2-3 haftadır bu oyun üzerinde çalışıyoruz. Topu onlara etkisiz bölgelerde bilerek bıraktık. Zaman zaman hatalar da yaptık. Vanspor'u doğru çalışmıştık. Biz de sürekli geçiş oyunlarıyla etkili olmaya çalıştık. Yeni kızım doğdu, bu galibiyeti eşime ve kızıma armağan ediyorum" dedi.

Manisa FK kalan 3 maçta düşme hattı ve play-off potasındaki rakipleriyle karşılaşacak. Manisa; Serikspor, Keçiörengücü (D) ve Sakaryaspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

