Trendyol 1. Lig: Manisa FK: 3 Vanspor FK: 1

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, evinde Vanspor FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Diony iki penaltı golü atarken, Ayberk Karapo da son dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, evinde Vanspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

22. dakikada ceza sahası dışından Jefferson'un sert şutunda top kaleci Vedat'ta kaldı.

30. dakikada Emir Bars'ın sol çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Regis'in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

60. dakikada yapılan VAR incelemesinin ardından Manisa FK'nın kazandığı penaltı atışında beyaz noktanın geçen Diony topu kaleci Çağlar'ın sağından filelere yolladı. 1-1

75. dakikada Manisa FK'nın kazandığı penaltı vuruşu sırasında hakemin VAR incelemesinin ardından Lucas Africo direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

77. dakikada penaltı atışını kullanan Diony, topu ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada Benrahou'nun ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Çağlar topu kurtardı.

87. dakikada sağ kanattan Diony'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Ayberk Karapo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Enes Biroğlu

Manisa FK: Vedat, Ayberk, Herelle, Yasin (Ada dk. 90), Umut, Cissokho (Benrahou dk. 49), Lindseth, Toure, Adekanye (Muhammed Kiprit dk. 80), Yusuf (Osman dk. 89), Diony

Yedekler: Sarp, Oğuzhan, Umut Can, Yunus Emre Dursun, Ahmet, Emre, Enes

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Vanspor FK: Çağlar, Ensar, Lucas, Naby, Emir Bars, Regis (Medeni dk. 71), Jevsanek (Erdem dk. 71), Mehmet Özcan (Anestis dk. 84), Jefferson, Batuhan (Bekir dk. 64), Cedric

Yedekler: Traore, Anıl, Hasan, Abdulsamed, Güvenç, Soran

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Diony (dk. 60 pen. ve dk. 77 pen.), Ayberk Karapo (dk. 87) (Manisa FK), Regis (dk. 30) (Vanspor FK)

Kırmızı Kart: Lucas Africo (dk. 75) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Cissokho, Ayberk Karapo (Manisa FK), Jevsenak, Nogueria, Cedric, Muhammed Ensar (Vanspor FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
