Manisa FK, Ümraniyespor'u konuk edecek

1'inci Lig'de son 4 maçında 10 puan toplayarak düşme hattından kurtulan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Mustafa Dalcı, takımın formunu sürdürmek istediklerini açıkladı.

1'inci Lig'de son 4 maçından 10 puan çıkarıp düşme hattından kurtulan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında yarın evinde Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ali Yılmaz'ın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Manisa FK'nın teknik direktörü Mustafa Dalcı, ilk yarının son haftalarında önemli bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "İyi gidişatımızı yeni yılda da sürdürmek istiyoruz. Ümraniyespor da bizim gibi alt sıralardan kurtulmak istiyor. Zor bir maç olacak ancak ben takımıma güveniyorum" dedi. Manisa FK 20'inci haftaya 23 puanla 15'inci sırada girerken, Ümraniyespor ise 21 puanla düşme hattında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
