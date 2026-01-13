Manisa FK, Ümraniyespor galibiyeti sonrası yenileme çalışması yaptı
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın ardından yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan çalışmada, futbolcuların deşarj olması hedeflendi.
Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.
Siyah-beyazlı ekip, 14 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, 15 Ocak Perşembe günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA