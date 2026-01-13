Haberler

Manisa FK, Ümraniyespor galibiyeti sonrası yenileme çalışması yaptı

Manisa FK, Ümraniyespor galibiyeti sonrası yenileme çalışması yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın ardından yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde yapılan çalışmada, futbolcuların deşarj olması hedeflendi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın ardından günü yenileme antrenmanıyla tamamladı.

Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, 14 Ocak Çarşamba gününü izinli olarak geçirecek. Manisa Futbol Kulübü, 15 Ocak Perşembe günü yeniden toplanarak Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına başlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Hakan'dan kötü haber
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor
Savcının vurduğu hakimi, hükümlü çaycı kurtardı

Adliyede anbean yaşananlar! Savcının vurduğu kadın hakimi o kurtarmış
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı