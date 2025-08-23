Manisa FK, Transferini Açıklamadığı Herelle'nin Doğum Gününü Kutladı

1'inci Lig'de sezonun ilk iki haftasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Manisa Futbol Kulübü, transferini bile açıklamadığı Christophe Herelle'nin doğum gününü kutladı.

Bodrum FK'dan ayrılan 33 yaşındaki Fransız stoperi 6 Ağustos'ta kadrosuna katan Manisa ekibi, ilk iki maçta oynamayan oyuncunun lisansını hafta içinde çıkardı. Manisa FK'ya 8 Ağustos'ta 2 yıllık resmi imza atarak antrenmanlara çıkan Herelle'yle ilgili transfer açıklaması yapmayan siyah-beyazlı kulüp, dün oyuncunun doğum gününü ise es geçmedi. Lisansı bile çıkan transferi açıklamayan Manisa ekibi, Herelle'nin doğum gününü antrenman öncesi pasta keserek kutladı. Manisa FK sosyal medyada, "Bugün gerçekleşen antrenman öncesi futbolcumuz Christophe Herelle'nin doğum gününü kutladık. Christophe Herelle'ye sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir ömür diliyoruz" açıklaması yaptı.