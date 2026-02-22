Haberler

Ahmet Pektaş: "Kazandığımız için mutluyuz"

Güncelleme:
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bodrum FK'yi mağlup etti. Teknik Sorumlu Ahmet Pektaş, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımının iyi hazırlandığını ve kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, Bodrum FK maçının ardından "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Manisa FK, deplasmanda Bodrum FK'yı mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, "Aslında maç öncesi analizlerimizi doğru yaptık. İyi de hazırlandık. Oyuncu arkadaşlarımıza da bunu iyi geçirmişiz, sahada bunu gördük. Bodrum iyi bir takımdı, burası çok zor bir deplasman. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl geçiş yaptıklarını, top bizdeyken, top onlardayken hepsini çok doğru çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Bodrumspor'a da gelecek maçlarında başarılar diliyorum. Bundan sonrasına artık bakacağız; oyun bizi nereye götürür, skor bizi nereye götürür. Biz her maça puan almak için, kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Deplasman, ev bizim için rakip fark etmiyor; kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Sürekli kendi oyunumuz üzerinde çalışıyoruz, bunu nasıl daha iyiye götürürüz bunlara çalışıyoruz. Bundan sonrası için artık hakkımızda hayırlısı diyelim ama dediğimiz gibi biz her maça kazanmak için çıkıyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

