ABD, Eylem Tok'u ve oğlu Timur Cihantimur'u Türkiye'ye iade etmeye kararı verdi

ABD Eylem Tok ve oğlu için kararını verdi
Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı
İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği

İstanbul'daki ünlü alışveriş merkezinde korkutan yangın
2024 yılında en çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu

Manisa FK Teknik Direktörü Şapçı'dan Üzgün Açıklama: 'Taraftarlarımızdan Özür Diliyoruz'

Manisa FK Teknik Direktörü Şapçı'dan Üzgün Açıklama: 'Taraftarlarımızdan Özür Diliyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de lider Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nın teknik direktörü Hakan Şapçı, oyundan dolayı üzgün olduklarını ifade etti ve taraftarlarından özür diledi. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise galibiyeti tribünden düşen taraftara adadı.

Trendyol 1. Lig'in 24 haftasında sahasında lider Kocaelispor'a 2-0 mağlup olan Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirterek, "En azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz." dedi.

Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakanın ilk 30 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtabildiklerini anlatarak, "Yediğimiz golden sonra toparlanamadık. Sene başından bu yana öne geçtikten sonra maçın tamamını iyi götüren bir Kocaelispor'a karşı oynadık. Üzgünüz ama mücadelemiz devam ediyor." diye konuştu.

Skor üretmekte zorlandıklarına dikkati çeken Şapçı, "Geçtiğimiz hafta Adana'da kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Burada da en azından bir puan alabileceğimiz bir oyun vardı sahada. Yola devam ediyoruz. Taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. En çok onların üzüldüğünü de biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. İnşallah yeniden galibiyetler almak adına çalışmamıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor cephesi

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de aldıkları galibiyeti, geçen hafta oynanan Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünden düşerek yaralanan taraftarları Efe Kartal Öztay'a armağan ettiklerini dile getirerek, "Yüreğimiz, kalbimiz Efe'yle. Kendisine geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Manisa FK maçına büyük önem verdiklerini vurgulayan Taştemir, şunları kaydetti:

"Maça iyi başladık. İlk dakikalardan itibaren kurguladığımız şekilde oyunu devam ettirdik. İlk yarının sonlarında basit top kayıplarıyla rakibimize şans tanıdık. Ancak ikinci yarıda tekrar toparlandık ve doğru bir oyunla kazanmasını bildik. Çok önemli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm oyuncu kardeşlerimi kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
img

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
img

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler
img

Bir ilimizde bebek bezi taneyle satılmaya başlandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor ve başkanı Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi

Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
Galatasaray, Eren Elmalı transferini KAP'a bildirdi

İşte bonservis bedeli ve maaşı
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
TFF'nin yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçı için alacağı karar ortaya çıktı

TFF'nin alacağı karar ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.