Manisa FK Teknik Direktörü Osman Bilik'ten Ankaragücü Maçı Sonrası Açıklamalar

Manisa FK Teknik Direktörü Osman Bilik, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "İkinci yarı topa daha çok sahip olup oyunu 3. bölgede oynamaya çalıştık. Arkadaşlar bunu başardı. Hepsinin alnından öpüyorum. Manisa'ya bu 3 puan armağan olsun. İnşallah Manisa FK daha iyi yerlere gelecektir" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Manisa Bilik, "Bugün 90 dakika boyunca mücadele eden tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Oyun planına sadık kaldılar. Çok iyi mücadele ettiler. Pozisyon verdik ama bir o kadar da pozisyona girdik. Oyun planımız önce rakibi durdurmaktı. Bunu yaptık. Hızlı geçişlerde pozisyon bulduk. Fakat değerlendiremedik. İkinci yarı topa daha çok sahip olup oyunu 3. bölgede oynamaya çalıştık. Arkadaşlar bunu başardı. Hepsinin alnından öpüyorum. Manisa'ya bu 3 puan armağan olsun. İnşallah Manisa FK daha iyi yerlere gelecektir" diye konuştu. - ANKARA