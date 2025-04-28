Manisa FK, Şanlıurfaspor'u Yenerek Düşme Hattından Uzaklaştı
BİRİNCİ Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor'u 3-1 yenerek 44 puana ulaştı ve düşme potasından 2 puan farkla 16. sırada yer aldı. Teknik Direktör Taner Taşkın, iki kritik maçı kayıpsız tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Şanlıurfaspor deplasmanında en iyi şekilde mücadele ettiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "İlk devre gol pozisyonu açısından kısır geçti. İkinci devreye golle başlamamız bize moral oldu. Üstüne bir tane daha gol atınca bizi rahatlattı. Şanlıurfaspor maçı bırakmadı ve güzel bir gol bularak durumu 2-1 yaptı. Bu sefer biz panik yapmaya başladık. Hamle yapmamız gerekiyordu, yaptığımız hamleyle oyuna dönerek iyi savunma yaptık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz, 6 puanlık bir maç aldık. Şimdi 2 tane daha final niteliğinde maçımız var" dedi. Manisa FK kalan iki maçta evinde Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor ve deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacak.