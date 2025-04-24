Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'dan İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Manisa FK, Şanlıurfaspor Maçına Odaklandı

Manisa FK, Şanlıurfaspor Maçına Odaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Taner Taşkın, Şanlıurfaspor ile oynayacakları kritik maça hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Takım, Ankaragücü galibiyeti sonrası özgüven kazandıklarını ve ligde kalmak için kesinlikle puan alacaklarına inandıklarını vurguladı.

MANİSA,

1'inci Lig'de pazar günü kümede kalma yarışındaki direkt rakiplerinden Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın teknik adam olarak bu tür hayati maçları oynamayı sevdiğini söyledi. Ankaragücü'nün ardından Şanlıurfaspor müsabakasını da kazanacaklarına inandığını dile getiren Taşkın, "Zorluk ve stres seviyesi bir hayli yüksek bir maç oynayacağız. Ankaragücü galibiyeti bize özgüven ve moral aşıladı. Şanlıurfa deplasmanı için tüm hesaplarımızı puanlar üzerine yaptık. Ligde kalabilmek tamamen bizim elimizde. Kalan maçlarımızı kazanırsak rakiplerimizin alacağı sonuçlarla ilgilenmeyeceğiz" dedi. Sezonun ilk yarısında Manisa FK evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.