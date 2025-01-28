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Manisa FK, Sakaryaspor'u Deplasmanda Yenerek Rahat Bir Nefes Aldı

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Manisa FK, 3 puan alarak 29 puanla 15. sıradaki yerini korudu. Düşme hattının üstünde rahat bir nefes alan Manisa FK, bir sonraki maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yenen Manisa FK'da yüzler gülüyor. Haftayı 3 puanla kapatan Manisa FK, 29 puanla 15. sıradaki yerini korudu.

Trendyol 1. Lig'in 19. ve 20. haftasında evinde oynadığı 2 maçı da kaybeden Manisa FK, 21. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. 1. Lig'de, Sakaryaspor'u ilk kez deplasmanda yenmeyi başaran Manisa FK haftayı 3 puanla kapatırken, düşme hattının hemen üstünde rahat bir nefes aldı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 2 Şubat Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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