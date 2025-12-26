Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 19. hafta açılış maçında Manisa FK, Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Sakaryaspor'dan Salih Dursun kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran

Sakaryaspor : Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure

Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman ( Manisa FK)

Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun ( Sakaryaspor )

Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak ( Sakaryaspor ), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit ( Manisa FK)

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor
