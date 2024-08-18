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Manisa FK - Sakaryaspor maçının ardından

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Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

- Manisa FK - Sakaryaspor maçının ardından

MANİSA - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Suat Kaya, 17 Ağustos'un yıldönümünde hüzünlü bir akşam geçirdiklerini belirterek, "Yoğun duygularla çıktığımız ve iyi mücadele ettiğimiz bir maçta özellikle ilk yarı, topu ayağa indirdiğimizde ne yapacağımızı bildiğimizden 1-0 önde kapattık. Devre arasında takımın yüksek sesle konuşması, birbirine sadık kalması, ayrılmaması, benim tarzım değil, oyuncularımın hiç değil geriye yaslanma, biz ikinci golü bulmak için devrede konuştuk. Kopya kağıdı gibi 2 gol yedik. Buna rağmen oyuncu değişikliklerinden sonra maça tekrar ağırlığımızı koyduk. Önce beraberliği sağladık son anda Fernando Mustafa ya da Murat'tan birini tercih etse belki galip ayrılacaktık. Buna rağmen bu sıcakta iki takımın oyuncularını, mücadelesini de tebrik ediyorum. Biz de gelişim sürüyor, transferler sürüyor. Geçen hafta maç sonunda iki oyuncu transfer yapacağımızı söylemiştik. Birinin lisansı yetişti diğerinin Hatay'dan kaynaklanan sorundan dolayı yetiştiremedik. Transferler devam edecek. Takımla beraber önümüzdeki hafta oynayacağımız maçın hazırlıklarına 2 gün sonra başlayacağız. Geçen hafta 70. dakikaya kadar mutluydum ama bu hafta oyunu bırakmamalarından dolayı mutluyum. Biraz dağınık görüntü olabilir ama bu kadarını beklemiyordum. Oyuna katılarından dolayı ikinci yarıda oyuna soktuğum oyuncular iyi katkı verdi. Kahraman kırmızı kart görmesine rağmen ön liberoya aldım. Kahraman stoperdir biliyorsunuz. İki tane gol kaçırdı atsa çok daha mutlu olurduk. Gelişmeye devam edeceğiz. Transferlerimiz de devam edecek" dedi.

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Sorumlusu Mesut Tüfengoğlu ise şunları söyledi:

"İki devre arasında değerlendirmek istiyorum. İlk devre Sakaryaspor daha aktif bir oyunla golü buldu. İkinci yarı bizler daha agresif bir oyunu sahaya yansıtarak golü ve galibiyeti yakaladık. Penaltı pozisyonu için bir şey demiyorum ama takdiri onlara bırakıyorum. 2-2 ayrıldık. Geçen hafta İstanbulspor bu hafta Sakaryaspor maçında da mücadele gücü yüksek iyi oyun sergileyen takımızı yeni bir oluşumun verdiği olayla biraz daha hazırlık dönemini geçirmek ve olmayan oyuncuların katılmasıyla daha da iyi olacağımızı düşünüyorum. Amacımız mücadele gücü yüksek, tempolu, zevk veren bir müsabaka çıkaran oyuncu topluluğu oluşturmak ve bunun sonucunda da Manisa'yı en iyi seviyede temsil etme düşüncesindeyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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