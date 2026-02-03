Haberler

Manisa FK Play-Off İçin Kader Maçlarına Çıkacak

Manisa FK Play-Off İçin Kader Maçlarına Çıkacak
TRENDYOL 1'inci Lig'de son 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan Manisa Futbol Kulübü, üst sıralara yaklaşmak için kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu hafta Boluspor'u konuk edecek olan Manisa, ardından zorlu rakiplerle sahaya çıkacak.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak düşme hattından uzaklaşıp Play-Off bölgesine yaklaşan Manisa Futbol Kulübü üst sıralar için adeta kader karşılaşmalarına çıkacak. 31 puanla 12'nci basamakta siyah-beyazlılar, bu hafta 35 puana sahip 8'nci Boluspor'u konuk edecek. Boluspor'u yenip Play-Off'a bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen Manisa temsilcisi ertesi hafta 3'üncü Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.

Daha sonra yine Play-Off mücadelesi veren 7'nci sıradaki Bandırmaspor'la iç sahada oynayacak Manisa FK, şu an 5'inci Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşıp zorlu serinin son maçında 4'üncü Çorum FK'yı misafir edecek. Önündeki 5 maçta Play-Off mücadelesi veren rakipleriyle oynayacak Manisa Futbol Kulübü alacağı sonuçlara göre rotasını da çizmiş olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
