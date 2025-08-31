Manisa FK'nın Teknik Direktörü Taşkın: 'Duran Toplar Üzerinde Çalışacağız'

Manisa Futbol Kulübü, Iğdır FK ile berabere kalarak puan kaybetti. Teknik direktör Taner Taşkın, durak toplardan yedikleri gol sonrası önemli dersler çıkardıklarını ve daha iyi olacaklarını belirtti.

1'inci Lig'de 4'üncü hafta müsabakasında evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Taner Taşkın değerlendirmelerde bulundu. Takımının gösterdiği mücadeleden dolayı mutlu olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Maça kazanmak için çıkmıştık. Hafta boyunca iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Oyuna da etkili başladık. İlk yarının son bölümünde attığımız golle 1-0 öne geçtik. İkinci yarıda duran top sonucu kalemizde golü gördük. Duran top konusunda önemli dersler çıkardık ve bunun üzerinde çalışacağız" dedi.

Taşkın, girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maçın kalan bölümünde de gol pozisyonlarını bulduk ama finali yapamadık. Oyuncularıma gösterdikleri istek ve mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Milli arayı en iyi şekilde çalışarak değerlendireceğiz. Sakat oyuncularımızın da aramıza dönmesiyle çok daha iyi bir takım olacağız. Burası bizim şehrimiz, bu takım bizim takımımız. Manisa'ya gelen her rakibe bu gücü hissettirmemiz gerekiyor. Maça gelen tüm taraftarlarımıza, Manisalılara teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle daha iyi yerlere yükseleceğimize yürekten inanıyorum"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
