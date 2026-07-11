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Manisa FK'da Diony, Kayseri yolcusu

Manisa FK'da Diony, Kayseri yolcusu
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Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK'da sözleşmesi biten Fransız santrfor Lois Diony, Süper Lig'den düşen Kayserispor'la prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon 38 maçta 22 gol atan 33 yaşındaki oyuncunun resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRENDOY 1'inci Lig takımlarından Manisa FK'da sözleşmesi biten Fransız santrfor Lois Diony'nin (33) yeni sezon öncesi Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Kayserispor'la prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Geçen sezon 38 maçta 22 gol, 5 asistlik performans sergileyerek alkış toplayan tecrübeli golcü Manisa ekibiyle kontrat yenilememişti. Deneyimli forvetin önümüzdeki günlerde Kayseri temsilcisiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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