Manisa FK'nın Genç Yıldızları U18 Milli Takım'a Davet Edildi

MANİSA (İHA) – Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün genç oyuncuları Sarp Saim Bodur ve Yunus Emre Yüce, U18 Milli Takımı'nın Uluslararası Dörtlü Turnuva aday kadrosuna davet edildi.

U18 Milli Takımı'nın 9-14 Ekim 2025 tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek Uluslararası Dörtlü Turnuva'da Romanya, İspanya ve Portekiz ile oynayacağı maçlar için aday kadro açıklandı. Aday kadroya Manisa FK forması giyen Sarp Saim Bodur ve Yunus Emre Yüce de davet edildi. Aday kadroya çağrılan futbolcular 5 Ekim Pazar günü saat 18.00'de toplanacak. Ay-yıldızlı ekip, turnuva hazırlıklarını Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürdürecek. Manisa Futbol Kulübü, milli formayla mücadele edecek olan genç oyuncularını tebrik ederek A Milli Takım yolunda başarılar diledi. - MANİSA