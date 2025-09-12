Manisa FK'nın Genç Yeteneği Galatasaray'a Transfer Oldu

Haberler

Manisa Futbol Kulübü'nün altyapısında yetişen 15 yaşındaki Nurullah Kaya Yel, Galatasaray ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Manisa FK, oyuncunun gelişiminde katkısı olan herkese teşekkür etti.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün altyapıdaki milli oyuncularından Nurullah Kaya Yel, Süper Lig devi Galatasaray'a transfer oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 15 yaşındaki U16 Milli Takımı oyuncusuyla 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Manisa FK, genç oyuncu için, "Futbolcumuz Nurullah Talha Yel'in transferi konusunda Galatasaray Spor Kulübü ile anlaşmış bulunmaktayız. Akademimizden yetişen Talha'yı Türk futboluna kazandırmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Talha'nın akademimize katılmasına öncü olan, onun gelişimine katkı sunarak Türk futboluna kazandırılmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize,antrenörlerimize ve personelimize şükranlarımızı sunuyoruz. Nurullah Talha Yel'e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

DEPLASMANDA RAKİP BOLUSPOR

1'inci Lig'de ilk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan, 3 maçtır bileği bükülmeyen Manisa Futbol Kulübü milli ara sonrası yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Ligde Manisa FK'nın 5 puanı, son iki maçını kazanan Boluspor'un ise 7 puanı bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
